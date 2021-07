Die britische Royal-Serie "The Crown" und die Star-Wars-Serie "The Mandalorian" gehen mit jeweils 24 Nominierungen in das Rennen um die diesjährigen Emmy Awards. Die beiden Erfolgsserien, die unter anderem Chancen auf den Preis als beste Drama-Serie haben, landeten damit am Dienstag bei der Verkündung der Emmy-Nominierungen an der Spitze. 23 Nominierungen gab es für die wie "The Mandalorian" im Streamingdienst Disney+ ausgestrahlte Sitcom "WandaVision". In 21 Kategorien nominiert wurden die Dystopie "The Handmaid's Tale" und die US-Comedy-Show "Saturday Night Live". Produktionen des Senders HBO und seiner Streamingplattform HBO Max kommen auf insgesamt 130 Nominierungen, dicht gefolgt vom Streaming-Branchenprimus Netflix, der unter anderem hinter "The Crown" steht, mit 129 Nominierungen. Disney+, das Streamingangebot des Unterhaltungsriesen Disney, kommt auf 71 Nominierungen.

Hell yes — Lucifer just scored its first Emmy nomination (Outstanding Choreography For Scripted Programming thanks to Season 5's musical episode "Bloody Celestial Karaoke Jam")



Congrats to choreographer Brooke Lipton and the cast pic.twitter.com/nlTBNamxpM — Netflix (@netflix) July 13, 2021

2020 wurden die Emmys wegen Corona abgesagt

Die 73. Emmys - als Fernsehpreis das Pendant zu den Oscars - werden am 19. September in Los Angeles verliehen, und zwar anders als im Vorjahr mit geladenen Gästen. Im vergangenen Jahr waren die Emmys wegen der Corona-Pandemie in einem leeren Saal vergeben worden. Die Preisträger und Nominierten waren nicht anwesend, sondern auf Bildschirmen zugeschaltet.