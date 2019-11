Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Polizei teilte am frühen Montagmorgen mit, dass der 18-Jährige am Sonntag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte sein Auto frontal mit dem Wagen einer vierköpfigen Familie zusammen. Der 18-Jährige starb an der Unfallstelle. Die vier Insassen des anderen Autos, zwei Erwachsene und deren beiden Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren, wurden schwer verletzt - sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße zwischen Waldburg und Badstuben (Landkreis Ravensburg) blieb bis 21.15 Uhr komplett gesperrt.