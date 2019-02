„Miss Germany“ 2019 Europapark Rust: 16 Finalistinnen üben für das Finale

Rust / DPA/SWP

In Rust bereiten sich die 16 Finalistinnen für das Finale der „Miss Germany“-Wahl 2019 vor. Nadine aus Stuttgart geht für Baden-Württemberg ins Rennen.

Die Vorbereitungen zur Wahl der diesjährigen „Miss Germany“ gehen in die entscheidende Phase: Nach einem sieben Tage dauernden Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura bereiten sich die 16 Finalistinnen in Rust bei Freiburg vor, wie die Veranstalter dort am Montag mitteilten. Auf dem Programm stehe unter anderem ein tägliches Catwalk-Training. Dieses Üben auf dem Laufsteg solle helfen, den jungen Frauen ein sicheres Auftreten zu geben. Die Wahl ist am Samstag, den 23. Februar um 20.15 Uhr im Europa-Park in Rust. Es treten 16 Frauen im Alter von 19 Jahren bis 28 Jahren an. Jede Teilnehmerin vertritt ein Bundesland.

„Miss Germany“ ist den Veranstaltern zufolge der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird die Schönheitskönigin für ein Jahr.

Keine Bikinis auf dem Laufsteg

Die Teilnehmerinnen gehen erstmals ausschließlich im Abendkleid sowie in Freizeitmode auf den Laufsteg, sagte Organisator Max Klemmer. Vorstellungsrunden im Bikini oder in anderer Bademode werde es, im Gegensatz zu bisher, künftig nicht mehr geben.

Gewählt wird die neue „Miss Germany“ von einer Jury. Sie besteht laut den Organisatoren aus Popsängerin Sarah Lombardi, Stylist Boris Entrup, dem früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und der britische Tänzerin Nikeata Thompson („Germany’s Next Topmodel“) an. Die Siegerin erhält ein Auto für ein Jahr sowie Reisen.

Im Vorfeld der Wahl hat es den Angaben zufolge deutschlandweit 104 Vorwahlen und insgesamt mehr als 9500 Bewerberinnen gegeben.

Polizistin Nadine tritt für Baden-Württemberg an

Die 28-jährige Polizistin aus Stuttgart ist amtierende „Miss Baden-Württemberg 2019“ und vertritt bei der „Miss Germany“-Wahl das Ländle. Ursprünglich kommt sie aus Dresden und ist extra für ihre Ausbildung nach Biberach an der Riss gezogen. Am Anfang hatte sie große Schwierigkeiten mit dem schwäbischen Dialekt, mittlerweile fühlt sie sich hier aber heimisch.

Seit drei Jahren arbeitet sie als Ermittlerin im Bereich Cyberkriminalität. „Und ich hier mache speziell Beleidigungen in sozialen Netzwerken oder kleinere Betrugsgeschichten in Ebay, wenn man was bestellt und dann kommt es nicht an oder es kommt gefälschte Ware an.“, erklärt Nadine in ihrem Vorstellungsvideo. Hier erzählt sie auch von ihrem Freund, ihren Hobbys und ihren Katzen. „Ich brauche immer ein bisschen Action und ich muss mich bewegen und wandern. Ja das mache ich sehr gerne“, erzählt sie.

