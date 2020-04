Der 1. Mai ist in Deutschland einer der wichtigsten politischen Feiertage. Doch welche Geschichte steckt hinter dem Tag der Arbeit?

Auf welchen Wochentag fällt der 1. Mai 2020?

In diesem Jahr fällt der 1. Mai auf einen Freitag und verschafft Arbeitnehmern damit ein verlängertes Wochenende. Beim Tag der Arbeit handelt es sich deutschlandweit um einen gesetzlichen Feiertag.

Wie entstand der 1. Mai als Feiertag?

Nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem in Österreich, Belgien und in Teilen der Schweiz müssen die Menschen am 1. Mai nicht arbeiten. Bereits in der Weimarer Republik gab es 1919 Versuche, den 1. Mai zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen. 1933 machten das die Nationalsozialisten. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs blieb der 1. Mai gesetzlicher Feiertag. Seit er damals umbenannt wurde, ist er bekannt als „Tag der Arbeit“.

Doch wo liegen die Ursprünge? In den USA in Chicago begannen am 1. Mai 1886 von den Gewerkschaften organisierter mehrtägiger Streik für bessere Arbeitsbedingungen mit dem Ziel eines Achtstundentags. In den gesamten USA legten zwischen 300.000 und 500.000 Menschen die Arbeit nieder. Bei Gefechten wurden Hunderte Arbeiter verletzt, rund 20 starben. Auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale 1889 wurde der 1. Mai in Gedenken an die Opfer der Haymarket-Gefechten zum „Kampftag der Arbeiterbewegung“ ausgerufen. Am 1.Mai 1890 wurde zum ersten Mal dieser „Protest- und Gedenktag“ mit Massenstreiks und Massendemonstrationen in der ganzen Welt begangen. In Deutschland gab es ab 1890 Demonstrationen und Streiks am 1. Mai. Im Oktober 1890 beschloss die SPD, den 1. Mai zum Tag der Arbeiterbewegung zu machen. Von da an kam es jährlich zu Streiks und Demonstrationen. Arbeitgeber reagieren darauf mit Aussperrungen und Entlassungen: Der 1. Mai entwickelt sich damit zum Symboltag des Klassenkampfes und zum Tag der Arbeiterbewegung.

Welche Bräuche gibt es rund um den 1. Mai?

Rund um den Maifeiertag gibt es verschiedene Traditionen. Wie wird bei uns in Bayern und Baden-Württemberg gemacht?

Maibaumstellen: In der Regel wird am Abend des 30. Aprils an einem zentralen Platz eines Ortes der Maibaum gestellt. Der geschmückte Baum wird meistens bei einem Festakt aufgerichtet. Wenn der Baum also am Vorabend des 1. Mai aufgestellt wird, dann geht die Veranstaltung meistens in einen Maitanz über. Die über Generationen weitergegebene Tradition wird 2020 wegen der Corona-Pandemie jedoch abreißen.

Maibaumstellen als Liebesbeweis: Um das Herz ihrer Angebeteten zu Erobern, greifen Männer im Südwesten in der Nacht zum 1. Mai noch heute auf den alten Brauch des Maibaums zurück. Der „Maien“ als Beweis der Zuneigung wird nachts vom Mann vor oder am Haus der Liebsten – egal ob bereits liiert oder noch nicht – aufgestellt. Dafür nimmt man entweder eine Tanne oder eine Birke, schmückt sie mit bunten Bändern und einem Herz mit Vornamen. Der Brauch funktioniert im Schaltjahr umgekehrt und Frauen können den Männern einen Baum stellen.

Maistreiche: In der Nacht auf den 1. Mai wird, besonders im Süden Deutschlands, die Freinacht gefeiert. Kinder und Jugendliche erlauben sich nachts Streiche. Deshalb sieht man am Morgen des öfteren Klopapier auf der Straße, damit verhüllte Autos, Schmierereien mit Eiern und Ketchup, ausgehobene Gullydeckel oder demolierte Gartenzäune. Doch wann wird aus einem Streich eine Straftat?