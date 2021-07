In der 1. Bundesliga beginnt die Saison 2021/22 am Freitag, den 13. August 2021. Gleich zum ersten Spieltag gibt es einige brisante Duelle. Das Eröffnungsspiel bestreiten Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Alle Infos zur 1. Bundesliga im Überblick.

1. Bundesliga Mannschaften: Diese Teams spielen in der Saison 2021/22

FC Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach

1. FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln

TSG Hoffenheim

Greuther Fürth

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

VfL Bochum

Arminia Bielefeld

Hertha BSC Berlin

FC Augsburg

1. FC Union Berlin

Marco Rose ist neuer Trainer bei Borussia Dortmund. Am ersten Spieltag empfängt der BVB Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park in Dortmund. Gelingt dem neuen Coach ein guter Start?

Wo werden die Spiele der 1. Bundesliga übertragen?

Sky, DAZN, Sat.1 und Co.: Die Übertragungsrechte haben sich für die neue Spielzeit wieder geändert. und Co.: Die Übertragungsrechte haben sich für die neue Spielzeit wieder geändert. Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga in der Saison 21/22 findet ihr hier im Überblick

Bundesliga: Gästefans ab dem 3. Spieltag erlaubt - Wie viele dürfen ins Stadion?

Die Vereine der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga können ab dem dritten Spieltag der kommenden Saison mit der Rückkehr von Gästefans in die Stadien planen. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch. "Solange die Zuschauerkapazitäten noch gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, sollen fünf Prozent der Tickets pro Spiel Gästefans vorbehalten werden. Bei einem kompletten Wegfall der Beschränkungen wird automatisch zum eigentlich vorgesehenen Kontingent von zehn Prozent zurückgekehrt", heißt es in der Mitteilung.

Lediglich beim jeweils ersten Heimspiel der Saison gilt diese Regelung noch nicht, um dem jeweiligen Verein das Sammeln von "Erfahrungswerten bei der Rückkehr von Fans in die Stadien zu ermöglichen".

Stehen die Spieltermine in der Bundesliga schon fest?

Die ersten sechs Spieltage der Bundesliga-Saison 2021/22 sind bereits final von der DFL terminiert. Hier findet ihr die Spieltage samt Anstoßzeiten in der Übersicht.

Bundesliga: Wie viele Wechsel sind pro Mannschaft erlaubt?

In der 1. und 2. Bundesliga bleiben 2021/22 in beiden Ligen fünf Spielerwechsel pro Mannschaft und Begegnung erlaubt. Während einer Begegnung stehen insgesamt drei Gelegenheiten pro Mannschaft sowie zusätzlich die Halbzeitpause zur Verfügung, um fünf Spielerwechsel vorzunehmen. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) hatten der Ausweitung des Wechselkontingents grundsätzlich bis Ende 2022 grünes Licht gegeben, den nationalen Ligen die Entscheidung aber freigestellt.

Das sind die Trikotpreise der Vereine der 1. Bundesliga in der Saison 21/22

Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga starten traditionell mit neuen Trikots in die Spielzeit. Das sind die Preise der Bundesligisten und ausgewählter Zweitligisten für die Saison 21/22: