Carlota Alvarado erinnert sich genau an den Tag, an dem die Erde zu beben begann und plötzlich Lärm durch den dichten, grünen Wald hallte. Brauner Schlamm strömte den sonst so klaren Fluss Piatúa hinunter, Tiere rannten an seinem Ufer entlang. „Wir hatten Angst“, sagt Alvarado. „Das ist u...