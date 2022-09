Die Blätter verfärben sich bunt, die Temperaturen sinken und die Tage werden zunehmend kürzer. So macht sich der Herbst in diesen Wochen bei uns bemerkbar. Dabei haben wir uns gerade erst an die heißen Sommertage und lauen Nächte gewöhnt. Denn so plötzlich und intensiv sich der Sommer kam, so...