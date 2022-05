Donauzufluss bei Ulm mit fünf Buchstaben - diese Frage taucht in vielen Kreuzworträtseln auf. Die Lösung lautet Iller.

Die Iller ist ein 146 Kilometer langer rechter Nebenfluss der Donau. Zur besseren Lesbarkeit wird der Flussname manchmal in Atlanten und auf Straßenschildern Jller geschrieben - im Kreuzworträtsel jedoch nicht.

An und um den Donauzufluss hat sich im Bereich Ulm/Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis allein in den vorigen Jahren einiges getan. So umfasst die Liste des Langzeitprogrammsunzählige Einzelmaßnahmen, um deren Gewässerökologie zu verbessern - Fischtreppen sind dabei nur der Anfang. So soll auch der Auwald an der Iller ganz seiner natürlichen Entwicklung überlassen werden und ist als „Naturwald“ deklariert - eine waldrechtlichein Bayern.