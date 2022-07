Wer mit dem Zug auf der Brenz- oder der Donautalbahn unterwegs ist, der musste sich schon am Freitag mit Zugausfällen herumschlagen. Das soll zwar am Wochenende nicht passieren, aber am Montag und Dienstag wird es wieder zu Problemen kommen. Betroffen ist die Linie RS51 vor allem zwischen Langenau...