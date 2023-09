Mit Bier begossen: Tim von Winning (von rechts), Dieter Hailbronner und Johannes Stingl tauften die neue Zille auf den Namen „Eugen“ – an historischem Ort. Am Neu-Ulmer Ufer stellte Eugen Hailbronner 1972 die letzten Zillen und Schachten her. © Foto: Lars Schwerdtfeger