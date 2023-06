Bei einer Kontrolle auf der Autobahn hat das Ulmer Hauptzollamt mehr als 100.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt. Laut einer Mitteilung stoppte der Zoll am vergangenen Samstag einen aus Rumänien kommenden Transporter auf der A8 zwischen Ulm und Dornstadt. Offiziell sollte der Wagen ausschließlich Kfz-Teile geladen haben. Doch der Zoll traute dem nicht – und wurde fündig.

An den Außenwänden des Transporters waren Spanplatten angebracht, sodass man in den entstehenden Zwischenräumen gut etwas verstecken konnte. Für Tabakspürhund Athos waren die dünnen Platten offensichtlich kein Hindernis, er habe mehrmals angeschlagen. Die Ermittler fanden in den Verstecken 105.800 Zigaretten, aufgeteilt auf 529 Stangen. Auch in mehreren Plastikboxen waren Zigaretten versteckt.

Geschmuggelte Zigaretten: Zoll verlangt Nachzahlung von 20.000 Euro

Den 38-jährigen Fahrer des Transporters kommt die Schmuggelfahrt teuer zu stehen: Der Zoll ermittelt gegen ihn wegen Steuerhinterziehung, außerdem müssen die Zigaretten mit etwa 20.000 Euro nachversteuert werden. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.