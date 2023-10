Am Freitagmittag (06.10.2023) fuhr ein junges Mädchen in Weißenhorn mit ihrem Fahrrad von der Schule nach Hause. Während der Fahrt bemerkte die Zehnjährige plötzlich, dass die Vorderbremse nicht mehr funktionierte. Sie stürzte und wurde dabei verletzt.

Mädchen wegen manipulierter Bremse verletzt – Polizei ermittelt

Wie genau kam es zu dem Unfall wegen der zerstörten Fahrradbremse? In einer Kurve bemerkte die Schülerin, dass ihr Fahrrad sich nicht abbremsen ließ. Sie musste sich schließlich auf einen Grünstreifen fallen lassen, um nicht noch schneller zu werden und einen schweren Unfall zu verursachen. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt. Die Polizei entdeckte die Manipulation an den Bremsen und sucht jetzt Zeugen.

Fahrrad vor Schule abgestellt – Täter reißt Bremsleitung ab

Wann wurde die Bremse am Fahrrad des Mädchens zerstört und wer hat etwas mitbekommen? Die Tat ereignete sich am Freitag, dem 06.10.2023 am Vormittag. Während die Schülerin im Unterricht war. Ihr Fahrrad war zwischen 8 und 12 Uhr am Fahrradstellplatz der Mittelschule in Weißenhorn abgestellt. In dieser Zeit wurde die Bremsleitung des Fahrrads gewaltsam herausgerissen.

Der bislang unbekannte Täter wird von der Polizeiinspektion Weißenhorn gesucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter (07309) 96 550 zu melden.