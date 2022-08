Die städtische Wohnungsgesellschaft UWS stellt derzeit eine Reihe von Rekorden auf. Sie investiert zum Beispiel so viel wie nie in den Bau neuer und bezahlbarer Mietwohnungen: 157 Millionen Euro. „Der Bedarf ist da“, sagt Geschäftsführer Frank Pinsler. Ob die UWS jedoch in Zukunft so weiter...