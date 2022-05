Die Diskussion um die Kohlplatte war der Auslöser. Wie soll die Stadtentwicklung in Zukunft aussehen? Welche Anforderungen an Baugebiete soll es geben, wie sollen die Menschen in Ulm künftig wohnen? Die Grünen-Fraktion hat diskutiert und ihre Vorstellungen in einem Grundlagenpapier aufgeschrieben...