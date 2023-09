Ist in Vonovia-Häusern in Wiblingen die Kehrwoche in Gefahr, jenes Putzen, das abwechselnd von den Mietern selbst für die Gemeinschaft ausgeführt wird? Für Hans-Peter Zagermann, Mieter einer Wohnung in der Johnnes-Palm-Straße 87, sieht es danach aus.

Denn am 30. Juni tauchten Aushänge im gesamt...