Immer wieder werden in Baden-Württemberg Wölfe gesichtet. Alleine im Jahr 2022 wurde 105 Mal ein Wolf im Land nachgewiesen – das ist Rekord. An Pfingstmontag, 29.05.2023, wurde auf einem Feld beim Laichinger Teilort Machtolsheim ein totes Tier gefunden, das eventuell ein Wolf ist. Ein Landwirt hatte den Laichinger Revierförster Alfred Daiber informiert, der umgehend die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg (FVA) in Freiburg unterrichtete. Mitarbeitende des FVA-Wildtierinstitus bargen den Tierkörper.

Potenzieller Wolfsfund: Untersuchungen an totem Wildtier

Weitere Untersuchungen wurden veranlasst. Laut Umweltministerium wurde damit das Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik in Gelnhausen beauftragt. Es könne zwei Wochen dauern, bis ein Ergebnis vorliegt, sagt Ministeriumssprecherin Claudia Hailfinger. Das Umweltministerium informierte derweil seine Koordinationsgruppe Wolf, die Verbände der AG Luchs und Wolf sowie die Wildtierbeauftragten.

Sie prüfen derzeit, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. „Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Ebenso lässt sich aktuell keine Aussage zur Todesursache treffen“, heißt es vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Der Verwesungszustand sei fortgeschritten, deswegen könnten noch keine weiteren Aussagen getroffen werden, sagt Daniela Baumann, Sprecherin des Landratsamts Alb-Donau-Kreis. Es könnte sich vielleicht auch um einen Hund handeln oder einen Goldschakal, eine eingewanderte Art, die in Baden-Württemberg bereits nachgewiesen wurde.

Immer wieder Wölfe nachgewiesen

Wölfe sind in den vergangenen Jahren immer wieder mal auf der Schwäbischen Alb gesichtet worden. Im November lieferte eine Wildkamera bei Altheim/Alb einen sicheren Nachweis. Im Frühjahr 2022 hatte ein Wolf in Ehingen-Nasgenstadt ein Lamm und in Illerrieden ein Reh gerissen. Auf der A8 bei Merklingen war im Jahr 2014 ein Jungwolf aus der Schweiz überfahren worden, im April 2020 war eine Fähe aus Franken zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Hausen und Holzschwang unter die Räder gekommen.