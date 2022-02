Schneeschauer und starker Wind aus Nordwest haben am Montagabend sowie in der Nacht und am Dienstagmorgen den Verkehr auf der Alb behindert. Laut Polizeipräsidium Ulm gab es zwar keine Häufung von Unfällen, allerdings kam gegen 17 Uhr bei Blaubeuren ein Bus mit 20 Fahrgästen ins Schleudern und s...