Als ein „Gerangel zwischen Warm und Kalt“ beschreibt Meteorologe Niklas Weise von WetterOnline die kommende Woche: „Polare Kaltluft erreicht in der zweiten Wochenhälfte die Nordosthälfte Deutschlands, von Südwesten hält ein Tief mit milder und feuchter Luft dagegen. Im Übergangsbereich könnte sogar der erste Schnee bis ins Flachland fallen.“ Doch welches Wetter ist für Ulm angekündigt? Bleibt es bei der klirrenden Herbstkälte oder tauen die Temperaturen wieder auf?

Das Wetter in Ulm am Montag, dem 16.10.2023

In Baden-Württemberg gibt es am Montag viel Sonne, ab und an getrübt durch Wolken. Es bleibt trocken und ein kühler Wind weht durchs Land, meldet der Deutsche Wetterdienst. In Ulm mindert Nebel die Sicht, nur -1 Grad meldet wetter.com am Morgen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 10 Grad, um in der Nacht wieder auf 2 Grad abzusinken. Der Wind erreicht bis zu 30 Kilometer pro Stunde.

Am Dienstag wird es wechselhaft in Ulm

Das Wetter am Dienstag, 17.10.2023 in Baden-Württemberg bleibt weiterhin trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab, der Deutsche Wetterdienst kündigt schwachen, doch frischen Wind aus Nordost an. In Ulm ist es laut wetter.com besonders bedeckt. Hier zeigt sich die Sonne nur etwa eine Stunde lang. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 9 Grad, nachts sinken sie auf 3 Grad ab.

Trübes Wetter in Ulm am Mittwoch, dem 18.10.2023

Ulm zeigt sich von seiner tristen Seite, denn am Mittwoch ist die Sonne fast nicht zu sehen. Grau und neblig startet der Tag mit 3 Grad, die sich mit dem Tagesverlauf zwar auf 9 Grad steigern, allerdings auch Regen mit sich bringen. Diese Schauer begleiten Ulm auch in der Nacht. Im Gegensatz dazu meldet der Deutsche Wetterdienst für manche Teile Baden-Württembergs am Mittwoch schon bis zu 16 Grad, am Donnerstag bis zu 21 Grad. Diese bleiben aber erneut den höher gelegenen Orten vergönnt.

Am Donnerstag, 19.10.2023 wird es nass in Ulm

Den Schirm nicht vergessen, rät wetter.com den Ulmerinnen und Ulmern für den Donnerstag. Den ganzen Tag kommt es zu Regenfällen bei Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Wenn die Nacht einbricht, bleibt es bedeckt und Nebel zieht auf. Der Wind wird etwa 12 bis 21 Kilometer pro Stunde erreichen.

Die Prognose für Freitag, den 20.10.2023

Das Wetter in Ulm am Freitag wird ebenfalls grau, die Wolkendecke bleibt geschlossen. Dafür hat die Regenwahrscheinlichkeit abgenommen und die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad. Zwischen 24 und 36 Kilometer pro Stunde erreichen Böen in Ulm.