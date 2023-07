Starke Gewitter mit Blitzschlag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagabend (04.07.) in einer Mitteilung an. Betroffen davon seien sowohl Ulm als auch Neu-Ulm. Zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr sollte es grau und ungemütlich über beiden Städten werden. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der DWD.

Unwetterwarnung in BW: Tief Poly bringt Gewitter und Sturmböen

Dabei war es tagsüber ruhig und sommerlich mit rund 24 Grad. Doch der DWD warnt auf seiner Webseite auch für die Wochenmitte im Südwesten vor Unwettern. Demnach überquere in der Nacht zu Mittwoch (05.07.) die Kaltfront des sich entwickelnden Tiefs Poly Baden-Württemberg und führe von Südwesten feuchte Luft an. Dies könne zu linienartig angeordneten Gewittern mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h sowie Hagel führen. Ab der zweiten Nachthälfte können auch lokale Sturmböen um die 80 km/h auftreten. Am Vormittag sollen sich, nach Auskunft des DWD, die Gewitter dann abschwächen.

Warnung vor Gewittern: So wird das Wetter in Ulm am Mittwoch