Ein „Sommertag" steht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg bevor. So werden Tage offiziell nur dann bezeichnet, wenn die Temperaturen über 25 Grad steigen. In dieser Woche soll es soweit sein: Der Wetterdienst prognostiziert bis zu 27 Grad im Land – fast schon Badewetter, oder? Der wärmste Tag der Woche steht kurz bevor, die Freibäder in Ulm und Umgebung öffnen bald.

Morgen über 25 Grad: Erster Sommertag am Donnerstag

Schon morgen, am Donnerstag, sollen die Temperaturen in Baden-Württemberg die 25-Grad-Marke knacken. Am wärmsten Tag der Woche könnte es am Oberrhein bis zu 27 Grad warm werden, auch in Ulm wird es sommerlich. Es sind bis zu 25 Grad und Sonne vorausgesagt.

Am Freitag wird es laut DWD wieder wechselhafter mit Schauern und Gewittern. Lokal begleitet von Starkregen. Es bleibt aber warm, bei Temperaturen um die 23 Grad.

Wetter-Aussichten für Ulm und BW

Nach einem wechselhaften, aber warmen Freitag, soll es auch am Samstag mindestens 20 Grad in ganz Baden-Württemberg geben. Auf der Schwäbischen Alb sind Temperaturen von bis zu 24 Grad vorausgesagt, in Ulm und Region 20 Grad.

Am Sonntag könnte der Regen aber schon wieder zurückkommen. Wetterportale kündigen 19 Grad und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit an. Immerhin fallen die Temperaturen laut Prognose aber auch in den darauffolgenden Tagen nicht mehr unter 15 Grad.