Heiß, heißer, Sommer 2022: Die Temperaturen regelmäßig über der 30-Grad-Marke, volle Freibäder in Ulm und Neu-Ulm, lange Schlangen an den Eisdielen der Region. Drückende Hitze, Sonne satt, alles in allem rekordverdächtig. Die Zahlen bestätigen dieses Gefühl. Am heutigen Donnerstag endet de...