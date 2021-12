Elf Jahre ist es her, dass an Weihnachten in Ulm Schnee fiel. „Es war der Idealfall von weißer Weihnacht“, sagt Uwe Schickedanz, Leiter der Regionalstelle Stuttgart des Deutschen Wetterdienstes (DWD). An Heiligabend 2010 begann es leise zu rieseln, tags drauf und am Zweiten Weihnachtsfeiertag l...