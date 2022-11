Weihnachten steht vor der Tür. Auf dem Ulmer Münsterplatz kommt trotz nasskaltem Wetter langsam Stimmung auf. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind 2022 die Weihnachtsmärkte im ganzen Land wieder ohne Auflagen am Start. Auch in Ulm wird auf dem Weihnachtsmarkt wieder Glühwein verkauft, es wird Feuerwurst gegessen und Suppe aus dem Brot gelöffelt. Allerlei Geschenke zum Fest und Kunsthandwerk gibt es natürlich auch. Eine Übersicht zu den Öffnungszeiten, des Ulmer Weihnachtsmarkts, den Parkmöglichkeiten und den Preisen in diesem Jahr.

Weihnachtsmarkt in Ulm: Öffnungszeiten und Dauer

Der Weihnachtsmarkt in Ulm beginnt am Montag, 21. November. Offiziell eröffnet wird er um 18 Uhr am Münsterportal. Es singen die St. Georgs Chorknaben Ulm und die Junge-Bläserphilharmonie spielt zur Feier des Tages. Seit Montagmorgen kann aber schon gebummelt werden, die Stände sind offen. Täglich hat der Markt regulär von 10 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Am 22. Dezember, um 20.30 Uhr, endet der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr.

Auch der Weihnachtsmarkt bleibt nicht von der Energiekrise verschont: Die Beleuchtung wurde komplett auf LED umgestellt und wird nur von 16 Uhr bis 20.30 Uhr angeschaltet.

Wo finde ich Parkplätze nah am Ulmer Weihnachtsmarkt?

Am entspanntesten ist es natürlich, wenn man mit Bus und Bahn nach Ulm kommt. Kein lästiges Suchen nach einem Parkplatz und den ein oder anderen Glühwein kann man sich dann auch gönnen. Wer dennoch lieber mit dem Auto kommen möchte, für den gibt es genügend Park-Möglichkeiten in der Stadt.

Parkhäuser, die durchgehend geöffnet haben, gibt es unter anderem am Bahnhof, am Rathaus, im Fischerviertel und in der Frauenstraße. Auch die Parkhäuser Deutschhaus und Salzstadel haben 24 Stunden lang geöffnet. Am Kornhaus und am Theater kann man ebenfalls parken, allerdings gibt es hier eingeschränkte Öffnungszeiten. Wem es nichts ausmacht, etwas zu laufen oder eine Teilstrecke mit der Tram zurückzulegen, kann sein Auto am Congress Centrum Nord (Basteicenter) oder Congress Centrum Süd (Maritim Hotel) abstellen. Die Webseite , die durchgehend geöffnet haben, gibt es unter anderem am, am, imund in der. Auch die Parkhäuserundhaben 24 Stunden lang geöffnet. Amund amkann man ebenfalls parken, allerdings gibt es hier eingeschränkte Öffnungszeiten. Wem es nichts ausmacht, etwas zu laufen oder eine Teilstrecke mit der Tram zurückzulegen, kann sein Auto am Congress Centrum Nord (Basteicenter) oder Congress Centrum Süd (Maritim Hotel) abstellen. Die Webseite parken-in-ulm bietet eine Übersicht über die Standorte der jeweiligen Parkhäuser sowie die Gebühren und die verfügbaren Plätze.

Stände und Buden auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Krippe unter dem Weihnachtsbaum gibt es wieder zu bestaunen. Über 120 Stände gibt es in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Besucherinnen und Besucher finden Bekleidung und Accessoires, Deko, Kunsthandwerk, Schmuck, Bekleidung sowie viel Gastronomie. Auch die beliebte (und lebendige)gibt es wieder zu bestaunen.

Die Glühweinpreise 2022

