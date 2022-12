Wie die Energiewende (nicht) gelingt: Jakob Fetzer (links) und sein Sohn Thiemo im Keller des Einfamilienhauses in Lehr. Der Rentner beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, was der beste Ersatz für seine Ölheizung ist. Der Sohn befasst sich als Ökonomieprofessor in Großbritannien unter anderem mit der Energiewende. © Foto: Matthias Kessler