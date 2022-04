Das größte Bauprojekt in Sachen Schule seit Ende der 1970er Jahre: Das ist der Bildungscampus Eselsberg, bei dem sogar Schulbezirke neu gebildet werden. Zunächst soll am Mähriger Weg eine Schule und Kita in einem Haus entstehen. Das Konzept sorgte für Diskussion im Bildungsausschuss.