Alles wird teurer. In Illerrieden vom nächsten Jahr an auch noch das Wasser und Abwasser. Der Wasserzins wird sich sogar deutlich erhöhen, und zwar von 1,30 auf 1,84 Euro pro Kubikmeter. Ein vierköpfiger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von rund 100 Kubik muss somit mit 50 Euro an Mehrkosten re...