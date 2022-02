Zu viel Ozon in der Luft ist schlecht. Richtig dosiert kann das Gas in vielen Bereichen aber nutzbringend eingesetzt werden. In Dietenheim zum Beispiel bei der Wasserversorgung. Wie und warum das Trinkwasser ozoniert werden muss, das erfuhr der Gemeinderat jüngst in einer Chemie-Nachhilfestunde m...