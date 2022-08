Die Wanderung beginnt in Baad ganz am Ende des Tals. Mit dem Auto ist man von Ulm aus in weniger als zwei Stunden dort, ein Tages-Parkticket kostet acht Euro. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Baad erreichbar: Ab Oberstdorf fährt ein Bus ins Kleinwalsertal.

Über die Ostrach zur Bärgunthü...