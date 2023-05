Für Gerlinde Kappel ist es keine Frage: Dass sie keinen Nachfolger für ihre „Apotheke an der Lone“ in Westerstetten gefunden hat, liege an der politischen Situation, an der Gesundheitspolitik als Ganze. Jahrelang hat die 69-jährige Apothekerin nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger ges...