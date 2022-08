Hilmiye Bektas (59) wohnt seit 26 Jahren in Wiblingen, in einem der Hochhäuser in der Johannes-Palm-Straße. „Ich wohne gern hier“, sagt sie. Es gibt einen Aufzug, Parkplätze vor der Tür, die Nachbarn sind nett, zählt sie auf. „Hier ziehe ich nicht mehr aus.“ Zudem zahlen sie und ihr Man...