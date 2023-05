Seit dem 17. Mai steht das Telefon beim TV-Fachgeschäft Grees nicht mehr still: „Bis in die Nacht hinein sind unsere Techniker seither jeden Tag unterwegs, um die Fernsehgeräte der Leute wieder zum Laufen zu bringen“, sagt Rudi Forst. Denn Vodafone hat am 16. Mai die Einspeisung der Sender...