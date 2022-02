Das Verwaltungsgericht in Sigmaringen hat die Ulmer Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht bestätigt. Mit dieser Verfügung hat die Stadt jeweils für die Abendstunden am Montag und Freitag für Teile der Innenstadt aus Gründen des Gesundheitsschutzes eine Maskenpflicht erlassen, die sich vor all...