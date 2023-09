Der genaue Grund dafür, warum es am Mittwoch (20.09.2023) eine großangelegte Fahndungsaktion der Polizei in Ulm und Neu-Ulm gab, ist nun klar. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hat sie einen 24-Jährigen verhaftet – nach einem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen.

Demnach soll der Tatverdächtige gegen 14.45 Uhr in Ulm an der Promenade einen 16-jährigen Kontrahenten aus Eifersucht angegriffen haben. Dabei habe er ihn mit dem Hals einer abgebrochenen Glasflasche im Gesicht und am Hals schwer verletzt. Nachdem ein Passant dazwischen gegangen war, habe der Angreifer von seinem Opfer abgelassen und sei zu Fuß in Richtung Donau geflüchtet. Der 24-Jährige wurde wenig später bei der Fahndung der Polizei am Donauradweg vorläufig festgenommen.

24-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige hat bei dem Angriff nicht lebensgefährliche Schnittverletzungen erlitten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ das zuständige Amtsgericht Ulm am Donnerstag Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen versuchten Mordes. Seither befindet sich der Festgenommene in Untersuchungshaft.