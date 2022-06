Die Ulmer Ehrenamtlichen, so scheint es jedenfalls, richten den Blick schon nach vorne: Nach dem offenbar unvermeidlichen Auszug aus dem Ulmer Verschwörhaus im Streit um das Recht an der Marke stellen sie die Suche nach einem neuen Quartier in den Vordergrund. Ab dem 13. Juli werden „barrierefrei...