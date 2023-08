Nach einem Frontalzusammenstoß bei Blaustein-Wippingen sind am Montagmorgen (14. August) drei Beteiligte in Kliniken eingeliefert worden. Nach den Ermittlungen der Polizei kam es gegen 5.45 Uhr durch ein Überholmanöver auf der Landesstraße 1236 zu dem folgenschweren Unfall. Eine in Richtung Blau...