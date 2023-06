Seit Anfang des Jahres wird in den Kellerräumen des Regglisweiler Bürgerhauses in den Singstunden am Mittwochabend noch fleißiger geprobt als gewohnt, denn am 1. Juli steht mit dem Konzert zum 100-jährigen Bestehen ein wichtiger Termin im eigenen Vereinskalender. Wirft man dabei einen genauen Bl...