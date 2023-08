Es waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West Wahlplakatte für die in Bayern anstehende Landtagswahl am 8. Oktober. Und zwar Plakette von CSU, Grüne, SPD und Freie Wähler, die wohl in der Nacht zu Dienstag (29. August 2023) in der John-F.-Kennedy-Straße in Neu-Ulm beschmiert worden sind. Zumindest entdeckte eine Polizeistreife die beschädigten Wahlplakatte am frühen Morgen. „Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurden unter anderem verfassungswidrige Zeichen aufgesprüht“, teilt die Polizei weiter mit. Die hat die Ermittlungen aufgenommen und such Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können: Telefon (0731) 801 30.