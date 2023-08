Einer der Schriftzüge ist nach Angaben der Polizei etwa 1,5 auf 5 Meter und wurde an der Fassade einer Firma in der Treuliebstraße in Bellenberg entdeckt. Ein Zeuge hatte dies am Montagabend (28. August 2023) der Polizei gemeldet. Als die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, entdeckten sie, dass auch die Fassaden des Schützenvereins und das Wartehäuschen am Bahnhof Bellenberg beschmiert worden waren.

Der Gesamtschaden an den Objekten wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden: (07303) 965 10.