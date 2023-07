Die heftigen Auswirkungen einer Gewitterfront haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Feuerwehren in der Region in Atem gehalten. An vielen Orten mussten umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste von Straßen und Schienen geräumt werden. Auf der A7 bei Illertissen prallten zwei Fahrzeuge g...