Nächtlicher Schock für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eichstraße in Jungingen: Als am Dienstag gegen 23 Uhr ein Gewitter über Ulm tobt , schlägt ein Blitz ins Dach des Gebäudes ein. Erst gibt es einen lauten Knall, wenig später beginnt es im Dachgeschoss zu qualmen. Alle 14 Hausbewohnerinnen und -bewohner können das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr rückt gegen 23.30 Uhr an, auch die Spezialeinheit Höhenrettung ist im Einsatz. Um die Glutnester zu bekämpfen, müssen die Feuerwehrleute das Dach stellenweise öffnen.

Am Mittwoch melden Feuerwehr und Polizei, dass das Haus mit Ausnahme der Dachgeschosswohnungen bewohnbar sei – deren Bewohner seien bei Freunden und Bekannten untergekommen. Der Sachschaden ist erheblich und wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Feuerwehr-Chef Adrian Röhle vermutet, dass der Blitzeinschlag die Holzfaserdämmung in Brand gesetzt hatte.

Scheune in Wiblingen brennt aus

Noch während der Einsatz in Jungingen lief, wurde gegen 3.20 Uhr ein weiterer Brand gemeldet. Diesmal in Wiblingen. Die verbliebenen Einsatzkräfte von der Hauptwache sowie die Feuerwehr-Abteilung Wiblingen rückten an. Auf der Anfahrt habe man bereits von weitem einen Feuerschein gesehen, sodass weitere Kräfte aus Unterweiler angefordert worden seien, berichtet Röhrle.

Die Scheune habe im Vollbrand gestanden. „Der Dachstuhl war eingebrochen und ein Giebel eingestürzt.“ Schlimmer noch: Das Feuer habe bereits auf den Dachstuhl eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnhauses übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen habe der Brand im Dachstuhl des Wohnhauses schnell unter Kontrolle gebracht werden – auch dank der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte aus Donaustetten und Einsingen. Das Technische Hilfswerk entfernte nach Ende der Löscharbeiten den Scheuen-Dachstuhl mit einem Bagger. Glück im Unglück: Auch in Wiblingen kamen keine Personen zu Schaden. „Die Bewohner des Wohnhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.“

Einen weiteren Einsatz gab es ebenfalls in Wiblingen. Gegen 00.30 Uhr wurde der Brand eines Wohnmobils nahe der Bezirkssportanlage gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnmobil in Flammen. Drinnen befand sich niemand. Der Brand wurde schnell gelöscht, die Ursache ist noch unklar.