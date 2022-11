Am Freitag, dem Tag nach der Ortschaftsratssitzung in Gögglingen-Donaustetten, ist Ortsvorsteherin Eva-Maria Emmenecker noch aufgebracht: „So kenn‘ ich mein Gögglingen-Donaustetten nicht.“ Was sie am Vorabend erlebt hat, nennt sie erschreckend.

Am Donnerstagabend wollte der Ortschaftsrat zur ...