Die Ulmer Polizei sucht am Montagabend (25. September) bei Wiblingen nach zwei jungen Männern. Zeugen berichteten, derzeit durchkämmten mehrere Polizisten ein Maisfeld bei Wiblingen. Die Ulmer Direktion bestätigte, dass dort ein Einsatz „mit mehreren Streifen“ laufe, und zwar in der Nähe der Laupheimer Straße. Diese grenzt direkt ans Naurschutzgebiet Gronne. Hintergrund sei eine Unfallflucht, bei der aber niemand verletzt worden sei. Der Unfall sei um 18.35 Uhr passiert. „Wir kennen die Identität der Flüchtigen“, so ein Polizeisprecher.