Am frühen Samstag gegen 1:50 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Seat die Landesstraße 1170 von Albeck in Richtung Langenau. Im Kreisverkehr vor Langenau verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die Mittelinsel. Anschließend krachte er in die rechtsseitige Leitplanke. Sein Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Ganze Karosserieteile wurden abgerissen.

Anstatt sich jedoch um den Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Nerenstetten fort. Kurz vor Nerenstetten verweigerte der Seat jedoch die Weiterfahrt und blieb stehen. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte kam vor Ort. Die Polizisten stellten den Grund des Unfalls schnell fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,5 Promille. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an die Beamten übergeben. Der Mann wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten haben. Sein völlig demolierter Seat wurde abgeschleppt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.