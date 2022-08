In Ulm hat sich am Donnerstag, den 11.08. einen schweren Unfall ereignet. Gegen 10 Uhr am Vormittag kam es auf der Wiblinger Allee beim Ulmer Donautal zu einem Auffahrunfall. Auch Kinder waren zum Zeitpunkt des Unfalls in mindestens einem der beteiligten Autos.

