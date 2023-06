Unglück mit Straßenbahn und Lkw am Ehinger Tor: Störungen auf Linie 1 und 2

Unfall in Ulm

Am Ehinger Tor in Ulm hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall mit einer Straßenbahn und einem Lkw ereignet. Es kam zu Störungen auf den Linien 1 und 2.