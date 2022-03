Am Freitagabend kam es am Ehinger Tor in Ulm kurz nach 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen ein Mann leicht verletzt.

Als der Autofahrer mit seinem Auto über die Schienen der Straßenbahn fuhr, kam es zu einem Achsbruch an dem Fahrzeug. Das Auto kippte und landete auf dem Dach, so die ersten Informationen der Polizei.