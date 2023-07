Schwer verletzt wurde ein 47-Jähriger bei einem Unfall am Freitagabend in Ulm.

Wie die Polizei berichtet, überquerte der alkoholisierte 47-Jährige gegen 22 Uhr unerlaubterweise zu Fuß die Ludwig-Erhard-Brücke. Eine 20-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen von der Karlstraße kommend in Richtung Blaubeurer Tor fuhr, sah den Mann aufgrund des Regens und der Lichtverhältnisse zu spät und erwischte ihn trotz einer Vollbremsung mit dem rechten Außenspiegel. Der 47-Jährige wurde über die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, am Auto selbst entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.