Ein Motorradfahrer, der am Freitag, 7. Juli, bei Laichingen verunglückt war, ist seinen Verletzungen erlegen. Laut einer Mitteilung der Polizei starb der 36-Jährige am Samstag, 15. Juli, in einem Krankenhaus. Er war in einer Linkskruve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren