Wie die Polizei mitteilt, waren ein 20-Jähriger und sein 50-jähriger Vater am Sonntag gegen 7 Uhr in einem BMW auf der L 260 von Oberkirchberg nach Illerrieden unterwegs. Wer von beiden am Steuer saß, ist bislang nicht bekannt.

Der Fahrer des Wagens kam auf Höhe Oberkirchberg nach rechts von der Fahrbahn ab, der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 50-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte mussten jedoch nicht anrücken.

Die Polizei Ulm ermittelt zum Unfallhergang. Nach ersten Erkenntnissen waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt. Dabei geht es auch um die Frage, wer das Auto fuhr.