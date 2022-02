Die Polizei sucht das Gebiet um den Unfallort mit einem Hubschrauber ab, auch Hunde werden zur Personensuche eingesetzt und verfolgen Fußspuren im Schnee: Nach einem Unfall auf der B10 bei Dornstadt in der Nacht zu Dienstag wurde eine aufwendige Fahndung in Gang gesetzt. Was ist passiert?

Die Polize...